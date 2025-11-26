Napoli: al via lavori per nuova stazione metro Cavour Interventi propedeutici, avranno una durata complessiva di 6 mesi

Al via i lavori per la realizzazione della nuova stazione della metropolitana di piazza Cavour a Napoli. La storica Linea 2 della metro partenopea è oggetto di interventi, a cura di Rete Ferroviaria italiana, gruppo FS, di riqualificazione e miglioramento, le cui prime fasi sono finanziate a valere su fondi Pnrr.

Dopo l’avvio dei cantieri nelle stazioni di piazza Amedeo, di Mergellina e di Montesanto attualmente in corso, sono in partenza le attività di cantiere per la stazione Cavour che, in questa fase, riguarderanno le attività propedeutiche di spostamento dei sottoservizi e risoluzione delle interferenze. La fase di lavoro in avvio per la stazione di piazza Cavour prevederà inizialmente la demolizione dell’attuale spartitraffico nel tratto di via Foria compreso tra via Stella e via Duomo.

Questi primi lavori si svolgeranno in orario notturno, con avanzamento di tratti pari a circa 40 metri senza interruzione del traffico veicolare, garantendo due corsie per senso di marcia, e si protrarranno per circa due settimane. Una volta ultimata la riorganizzazione di via Foria, è prevista la cantierizzazione dell’area pedonale antistante la stazione di piazza Cavour nel tratto compreso tra via Porta San Gennaro e via Stella, nonché l’area del Parco Totò alle spalle della stazione verso la Sanità.

L’area di cantiere della fase in avvio non include i chioschi esistenti sulla piazza e prevede il mantenimento dei percorsi pedonali per accedere alle zone non interessate dai lavori e agli accessi alla stazione. In questa fase è prevista la sospensione della fermata bus Anm antistante la stazione, in direzione Museo, e lo spostamento degli stalli taxi lungo via Foria, in prossimità dell’attraversamento pedonale fronte via Porta San Gennaro. I lavori propedeutici per la nuova stazione di piazza Cavour avranno una durata complessiva di 6 mesi.