Napoli, partiti i lavori di riqualificazione di via Tito Lucrezio Caro Durata 12 mesi, intervento da circa 6 milioni

Sono partiti i lavori di riqualificazione stradale di via Tito Lucrezio Caro nell'ambito del Grande Progetto Posillipo. Gli interventi si svolgeranno a traffico aperto, garantendo in ogni fase almeno una corsia di 3,5 metri per il transito veicolare. La circolazione pedonale sarà sempre garantita tramite attraversamenti provvisori. Il cronoprogramma dei lavori prevede una durata complessiva di 12 mesi, con conclusione prevista per novembre 2026. Il costo totale dell'intervento è di circa 5,7 milioni di euro.