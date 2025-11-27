Campi flegrei: Caso: "Troppi ritardi, Musumeci venga a spiegare" Il deputato M5S: "Troppi interventi fermi o con ritardi"

"Poco fa ho presentato un'interrogazione al Ministro Musumeci per sapere a che punto siano le misure da mettere in campo per i Campi flegrei. Oggi infatti, nonostante gli annunci e le promesse del governo Meloni, troppi interventi sono fermi o procedono con ritardi non più giustificabili. I tre decreti sul bradisismo e la legge di bilancio 2025 prevedono misure fondamentali: hub comunali realmente operativi, consolidamento degli edifici sgomberati e sismicamente vulnerabili, lavori su scuole e palestre, messa in sicurezza delle infrastrutture e delle vie di fuga. È necessario capire con precisione cosa è stato avviato, cosa è in stallo e quali risorse siano effettivamente arrivate ai territori. C'è poi l'incredibile questione del Cas, il Contributo di autonoma sistemazione, che scadrà tra poco più di un mese e con famiglie che rischiano di rimanere fuori casa e anche senza contributo. Bisogna accelerare, dare certezze e garantire piena trasparenza perché i Campi flegrei non possono più aspettare". Così il deputato flegreo del M5S Antonio Caso.