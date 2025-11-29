Bradisismo, nel porto di Pozzuoli arriva il pontone galleggiante per i traghetti Vertice in Prefettura sullo stato di avanzamento delle importanti opere

Sì è svolto in Prefettura un incontro, convocato dal prefetto Michele di Bari, per un aggiornamento sulle problematiche infrastrutturali del porto di Pozzuoli, dovute al fenomeno bradisismico. Alla riunione sono intervenuti il commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, Fulvio Soccodato, il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli, Agostino Galati, ed i referenti delle Direzioni Generali Mobilità e Protezione Civile della Regione Campania.

Nel corso della riunione il commissario straordinario di Governo ha rappresentato che sono in via di ultimazione gli interventi di elevata complessità tecnica che consentiranno l'installazione del pontone galleggiante, che faciliterà le operazioni di imbarco e sbarco dei traghetti nel porto.

Il cronoprogramma dei lavori, eseguiti dalla Regione Campania e finanziati dalla Struttura Commissariale, prevede la completa operatività del pontone nel prossimo mese di gennaio, a seguito delle necessarie prove di messa in esercizio e le autorizzazioni della Capitaneria di Porto.

Il commissario Soccodato ha, inoltre, rappresentato che dopo la bonifica di numerosi ordigni bellici rinvenuti nel fondale del porto, inizieranno a breve anche i lavori di livellamento che agevoleranno le manovre dei traghetti; ha riferito, ancora, che si stanno valutando con la Regione Campania possibili sinergie per estendere le attività di livellamento del fondale anche all'approdo destinato allo sbarco del pescato, nell'ottica di un coordinamento delle azioni e di una ottimizzazione della spesa pubblica.

Al termine dell'incontro si è preso atto con soddisfazione degli interventi che a breve garantiranno la maggiore funzionalità della infrastruttura portuale, che costituisce allo stato una importante via di allontanamento dall'area interessata dal fenomeno del bradisismo oltre ad essere un nodo rilevante del sistema di mobilità verso le isole.