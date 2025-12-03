Musica, domani X Factor a Napoli: super ospiti con i 4 finalisti Alle 21 in piazza Plebiscito

Due super ospiti oltre ai quattro finalisti, con la conduttrice Giorgia e i giudici Francesco Gabbani, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia, sono pronti a salire sul mega palco allestito in piazza del Plebiscito, a Napoli, dove domani alle 21 si terrà la finale di X FACTOR 2025. Un grande show - trasmesso, da Napoli per il secondo anno consecutivo, in diretta su Sky, in streaming su Now, in simulcast anche in chiaro su Tv8 - presentato questa mattina nella sala giunta del Comune, alla presenza anche del sindaco Gaetano Manfredi.

Seduti in prima fila i finalisti: DELIA, della squadra di Jake La Furia, eroCaddeo, team Achille Lauro, PierC, con Francesco Gabbani, e rob, sostenuta da Paola Iezzi. Con loro anche gli ospiti internazionali: Jason Derulo e Laura Pausini. "La squadra di X FACTOR è formidabile - dice Giorgia -, siamo tutti emozionati e innamorati dell'atmosfera che si respira. Per noi e per i nostri ragazzi e ragazze sarà una serata importantissima".

Gabbani torna sullo scontro con Achille Lauro: quest'ultimo ha invitato PierC dopo un'esibizione, a "evitare i saltelli". Ma, dicono i due, "non è uno scontro". E pace fatta, suggellata da un abbraccio: "Francesco è una persona umanamente stupenda", chiude Lauro. "Vinca il migliore" è l'auspicio di Jake La Furia, che della cantante del suo team, DELIA, dice: "Quando arriva un concorrente che è più bravo di te è un imbarazzo". Chi invece definisce una "underdog" la sua concorrente, rob, è Paola Iezzi: "Mi è piaciuta subito, io sono una fan degli underdog".

Non nasconde l'emozione eroCaddeo, che sta realizzando il suo più grande sogno: "Fare musica tutti i giorni". Sul futuro, giudici e conduttrice non si sbottonano. "Sono sempre a rischio licenziamento…", scherza Giorgia. Lauro ricorda i dati sciorinati da Giuseppe De Bellis, vice presidente di Sky Italia (2 milioni medi di ascolti e +20% di voti live), e aggiunge: "Visti i numeri, ho già squinzagliato i miei avvocati". "Ci affidiamo agli avvocati di Lauro", ribatte Paola, mentre Jake spiega: "Io passo da un talent all'altro". Gabbani, al suo primo anno da giudice, risponde: "Vedremo, ma mi piacerebbe restare".

Dopo la conferenza stampa, giudici e conduttrice dicono di volersi concedere una pizza, in vista dello show di domani, con un palco, come anticipato dal Ceo di Fremantle Italia Marco Tombolini, da mille metri quadrati, 500 metri di videowall, mille corpi luminosi, 20 telecamere e l'impiego di 650 professionisti. Manfredi sintetizza: "Sarà una grande festa"