E' allarme obesità: "Causa di seicento infarti al giorno" I cardiologi: "Serve un nuovo paradigma per salvare vite"

"La sfida per il futuro, sulla base degli studi attualmente in corso e delle nuove Linee Guida europee sulle dislipidemie, è curare la progressione della malattia aterosclerotica, stabilizzando le placche, per impedire i primi infarti”. A dichiararlo è Pasquale Perrone Filardi, presidente SIC e direttore del dipartimento di scienze biomediche avanzate dell’Università Federico II di Napoli, in occasione dell’86esimo Congresso nazionale, in corso a Roma fino al 7 dicembre. “Infatti - aggiunge -, la metà dei 600 attacchi cardiaci che si registrano ogni giorno in Italia, si manifesta senza essere preceduta, fino a quel momento, da un evento pregresso. Uno scenario che potrebbe essere scongiurato dall’impiego tempestivo, in questa categoria emergente di pazienti, delle terapie più innovative associate alle statine. Un nuovo paradigma che potrebbe salvare la vita di migliaia di pazienti, come evidenziato dallo studio VESALIUS-CV, il primo che ha dimostrato l’efficacia in prevenzione primaria di un inibitore PCSK9 in soggetti che non avevano mai avuto un infarto”. “Il colesterolo cattivo alto è il fattore di rischio più rilevante per gli attacchi cardiaci anche in chi non ha mai avuto un evento acuto ma ha un alto rischio perchè non riesce ad abbassare livelli elevati di colesterolo con le statine, seppure ben tollerate - dichiara Ciro Indolfi, professore staordinario di cardiologia all’Università di Cosenza e past-president SIC -. La buona notizia arriva in ragione dei dati di efficacia fatti registrare dall’uso degli inibitori di PCSK9 proprio in questi pazienti, dallo studio VESALIUS-CV. Il lavoro, pubblicato di recente sul New England Journal of Medicine, apre la strada alla prevenzione primaria di eventi cardiovascolari, un risultato destinato a cambiare le strategie di prevenzione a livello globale”. Il trial multicentrico condotto in 36 Paesi, ha seguito per oltre 4 anni 12.300 pazienti che non avevano mai avuto prima un evento cardiovascolare, ed erano già in trattamento con statine, per valutare l’efficacia di evolocumab e il suo impatto sulla riduzione della mortalità. “Per la prima volta, un anticorpo monoclonale inibitore di PCSK9, evolocumab, in associazione alle statine o altre terapie, ha dimostrato di ridurre in modo significativo, il rischio di infarto e ictus anche nei pazienti ad alto rischio che non avevano mai avuto un infarto pregresso - spiega Indolfi -. Evolocumab diventa così il primo e unico inibitore di PCSK9 a dimostrare un beneficio in prevenzione primaria, che potrebbe salvare in futuro, la vita di migliaia di pazienti”. Ma nella pratica clinica il raggiungimento del target di LDL resta una sfida complessa. “Purtroppo, rimane dilagante un’inerzia terapeutica che ancora continuiamo a riscontrare nei pazienti e ciò viene confermato anche dai dati real-world dell’EuroAspire VI, un programma multicentrico della Società Europea di Cardiologia, che monitora l’aderenza alle linee guida nella prevenzione cardiovascolare, mostrando come, nonostante i progressi degli ultimi anni, il trattamento delle dislipidemie resti insufficiente - puntualizza Gianfranco Sinagra, presidente eletto della Società Italiana di Cardiologia e direttore della Scuola di specializzazione e della Struttura Complessa di Cardiologia dell’Università di Trieste -. Solo il 16,8% dei pazienti ad alto rischio raggiunge il livello soglia di 70 mg/dL del colesterolo LDL e soltanto l’8,0% dei pazienti ad altissimo rischio, scende al di sotto del valore target di 55 mg/dL del colesterolo LDL. Rappresenta un ostacolo significativo la scarsa aderenza, spesso imputata a una intolleranza solo presunta alle statine, reale nel 5-6% dei casi”. Ma un’arma in più arriva oggi da una nuova pillola anti-colesterolo, da assumere una volta al giorno che permetterà, per la prima volta di avere un inibitore di PCSK9 in forma orale, agevolando l’aderenza alla terapia, grazie a una modalità di somministrazione più semplice ma ugualmente efficace e sicura. “Enlicitide abbassa i livelli di colesterolo LDL offrendo un'efficacia e una specificità tipiche degli anticorpi monoclonali anti-PCSK9 in una compressa di facile utilizzo, aggiungendosi agli strumenti per ridurre ulteriormente il colesterolo “cattivo” e contribuendo a migliorare gli esiti dell’aterosclerosi - evidenzia Sinagra -. Ad oggi, negli studi di fase 3, il farmaco ha ridotto significativamente il colesterolo LDL di oltre il 50%, con un'efficacia sovrapponibile a quella degli anticorpi monoclonali iniettivi e un profilo di sicurezza paragonabile al placebo, evidenziando il potenziale rivoluzionario del primo inibitore del PCSK9 orale”. “Enlicitide - conclude Perrone Filardi -, rappresenta un’opzione che mira a colmare i bisogni terapeutici di tutta quella maggioranza dei pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica che non riesce a ridurre il livello di colesterolo LDL alla soglia ideale per la propria condizione di rischio nonostante le terapie disponibili”.