Alla Campania 38,5 milioni di euro per 28 progetti di ricerca Assegnati dal Ministero. La parte del leone spetta all'Università Federico II

In arrivo 35,8 milioni di euro per le istituzioni universitarie e di ricerca della Campania che si sono aggiudicate 28 progetti del terzo bando del Fondo italiano per la scienza (Fis 3). Lo stanziamento del ministero dell'Università e della Ricerca - che ha esaminato oltre 5mila proposte a livello nazionale selezionandone 326 per un totale complessivo superiore ai 432 milioni di euro - riguarda sostanzialemente tre macrosettori: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering, e Social Sciences and Humanities. Al primo settore sono andati oltre 14,6 milioni, al secondo 16,3 e alle Scienze sociali e umane quasi 5 milioni.

Ad usufruire della maggior parte dei finanziamenti sarà la Federico II di Napoli, complessivamente si è aggiudicata circa 25,5 milioni di euro. Fondi anche per l'università di Salerno, per la Luigi Vanvitelli e per l'Orientale di NAPOLI. Su 35,8 milioni, quasi 21,5 sono destinati a finanziare 19 progetti presentati da ricercatori emergenti. "La ricerca è un motore potente di crescita e sviluppo - ha sottolineato la ministra Anna Maria Bernini - Congratulazioni ai ricercatori della Campania che si sono aggiudicati il bando FIS 3: il Paese è al vostro fianco perché siete voi e le vostre idee a dare energia all'innovazione".

Un motore che, ha aggiunto la ministra, "torna a muoversi con decisione grazie a risorse concrete, strategie chiare e a una rete di centri d'eccellenza dove la conoscenza si traduce in progresso e impresa". Il Ministero ha già previsto per il prossimo biennio la quarta edizione del bando FIS, con una dotazione finanziaria che rafforzerà ulteriormente l'impegno a sostegno della ricerca di base