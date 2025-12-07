Napoli Racing Show, quasi 20mila presenze nella prima giornata Organizzatori: "Ci sono presupposti per ospitare qui Formula E"

Parte con il pienone il Napoli Racing Show, l'evento motoristico che fino a domani, 8 dicembre, trasformerà il lungomare partenopeo in un circuito automobilistico. La prima giornata, che ha visto in pista i kart per una gara nazionale con 75 piloti ai nastri di partenza, ha registrato oltre 20mila presenze. "Il successo di pubblico - spiega Enzo Rivellini, presidente Asd Napoli Racing Show - già dalla prima giornata di gare riflette la passione napoletana per i motori, un amore mai sopito che grazie al Racing Show torna a palpitare. La città ha sete di novità e reagisce bene alle nuove sfide. Ci sono tutti i presupposti per strutturare la Formula E a Napoli, capitale e cuore del Mediterraneo. C'è il parere positivo di tutte le autorità cittadine e di governo intervenute e siamo sicuri di poter proseguire verso la meta".

Nella gara nazionale di karting ci sono state prove libere, qualifiche, prefinali e finali. Nella classe regina pronostico rispettato con la vittoria del campione del mondo 2025 Angelo Lombardo autore anche del giro più veloce. Simile copione anche in KZ Over dove a vincere è stato il campione europeo Paolo Gagliardini. Successi di divisione anche per Giuseppe Massaro, Giovanni Zarpellone e Michele Di Carlo. Il programma della seconda giornata prevede gare di velocità e rally. In pista ci saranno bolidi di tutte le categorie: Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Porsche, Audi, Nova Proto, Osella, Mitjet, le immancabili Bicilindriche e i mostri dei rally con cinque Skoda Fabia contro altrettante Citroen C3 tutte di taglia - rally 2 - senza dimenticare le auto storiche. Nel pomeriggio atteso l'arrivo del generale Tullio del Sette, commissario Aci Sport alla presenza del quale sarà piantumato il cedro di San Francesco.