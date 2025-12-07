Napoli invasa dai turisti per il weekend dell'Immacolata Dal lungomare a S.Gregorio Armeno un fiume di persone in strada

Napoli si conferma una meta turistica di tendenza: anche oggi, in prossimità della festa dell'Immacolata, un fiume di persone sta attraversando le vie principali della città, dalle strade dello shopping a quelle del centro storico come San Gregorio Armeno dove i maestri pastorai con le loro botteghe restano un'attrazione per tanti. Da via Chiaia a via Toledo, da Montesanto al lungomare, difficile farsi largo in quella che è una vera e propria muraglia umana formatasi in strada sin dalle prime ore del giorno.

Un'invasione facilitata anche dalla bella giornata, con temperature miti sopra la media stagionale, e complice la presenza in città di alcune manifestazioni di richiamo come il Napoli Racing Show che nella giornata di apertura ha registrato circa ventimila presenze. Non mancano le lamentele, tuttavia. Quelle dei commercianti che giudicano quello di questi giorni un esempio di turismo mordi e fuggi e quelle dei residenti che lamentano la presenza di rifiuti in strada e la difficoltà negli spostamenti a causa del caos traffico.

Proprio il nodo del traffico stradale è atteso a un test impegnativo in serata a causa della disputa della partita di calcio tra Napoli e Juventus in programma al Maradona dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni con 55000 spettatori sugli spalti.