Napoli, Cimiteri: nuove tariffe in arrivo e lotta al degrado Il Comune di Napoli approva l'adeguamento Istat delle tariffe cimiteriali e introduce nuovi prezzi

La gestione dei cimiteri cittadini è al centro di una serie di cambiamenti significativi nel Comune di Napoli. La Commissione consiliare Salute e Verde, presieduta da Fiorella Saggese, ha esaminato e approvato la delibera (n. 484/2025) che introduce l'adeguamento Istat delle tariffe e, per la prima volta, un costo specifico per la concessione di loculi e cellette ossario collocati oltre la sesta fila.

Il provvedimento, che sarà trasmesso all'Aula per l'approvazione definitiva l'11 dicembre con dichiarazione di immediata eseguibilità, risponde all'urgenza di assegnare migliaia di posti già realizzati ma attualmente privi di un prezzo di concessione. Il parere della Commissione è stato espresso in modo quasi unanime.

La Stretta su Introiti e Abusi

La dirigente del Servizio Cimiteri Cittadini, Antonietta Agliata, ha illustrato il complesso piano di risanamento avviato a marzo 2025, che punta a generare nuove entrate e a contrastare il degrado.

Aste e Introiti: La vendita all'asta delle prime quattro cappelle gentilizie acquisite ha già generato un incasso di 430.000 euro. È imminente la pubblicazione di un bando informatizzato per l'assegnazione di circa 3.800 nuovi manufatti, con una stima di introito intorno ai 6 milioni di euro.

Recupero Crediti: È stato avviato il recupero giudiziale dei canoni annui non versati dal 2017 a oggi (150 euro per loculo), con interruzione dei termini di prescrizione.

Cappelle in Abbandono: È in corso il censimento di circa 6.000 cappelle private in stato di grave degrado. L'obiettivo è acquisirle al patrimonio comunale per poi rimetterle in concessione.

Sblocco Lavori e Nuove Regole

Sul fronte delle opere pubbliche e della manutenzione, sono stati comunicati progressi determinanti: Cimitero di Poggioreale: Sbloccato il PUA (Piano Urbanistico Attuativo) grazie al dialogo con la Soprintendenza. Il progetto definitivo è atteso entro gennaio 2026, con inizio dei lavori previsto per marzo-aprile. Per le riqualificazioni sono in programma l'inizio dei lavori per risolvere le criticità al cimitero di Soccavo e il ripristino della cappella Resurrezione 2.

Cimiteri Monumentali: Richiesti fondi in bilancio 2026 per gli interventi sui crolli.

Il nuovo Regolamento di Polizia Cimiteriale è stato completamente riscritto e sarà presto sottoposto al parere obbligatorio della Consulta Regionale. La dirigente ha assicurato la disponibilità a successive modifiche, in particolare per ampliare il concetto di "famiglia" ai fini delle volture.

La Questione delle Cappelle Illecite

Gli uffici hanno ribadito l'assoluta impossibilità giuridica di riconoscere diritti di prelazione o sanatorie agli acquirenti, anche in buona fede, delle 92 cappelle gentilizie acquisite al patrimonio nel 2017 a seguito di compravendite illecite. La linea resta quella della messa a reddito mediante asta pubblica, in linea con la delibera di giunta n. 566/2017. L'Assessore alla Salute e Verde, Vincenzo Santagada, ha concluso sottolineando l'introduzione di guardie giurate all'ingresso dei siti cimiteriali, l'avvio delle traslazioni delle salme ospitate nelle tendostrutture e l'imminente riqualificazione del Quadrato degli Uomini Illustri, un passo per "recuperare la memoria e l'identità culturale della nostra città."