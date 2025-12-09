Napoli, continua l'odissea delle funicolari: l'11 e il 12 si ferma la Centrale Stamattina servizio sospeso dalle 10:00 alle 12:40 per quella di Montesanto

Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari esprime la più dura protesta per l'odissea subita continuamente dai numerosi utenti del trasporto pubblico su ferro, segnatamente delle funicolari che collegano il Vomero con il centro cittadino.

" Nella mattinata di oggi è rimasta temporaneamente ferma la funicolare di Montesanto - denuncia Capodanno -. Il funzionamento dell'impianto è stato sospeso dalle 10:00 alle 12:40 per i consueti, non meglio precisati, "problemi tecnici" ".

" Intanto giovedì 11 e venerdì 12 dicembre prossimo - puntualizza Capodanno -, si annunciano invece disagi per i 28mila utenti giornalieri della funicolare Centrale. Infatti dalla pagina ufficiale dell'ANM ma anche dagli avvisi affissi si apprende che l'impianto di piazza Fuga rimarrà chiuso "per consentire di attuare il monitoraggio dell'impianto, come richiesto da ANSFISA" ".

" Come se non bastasse - aggiunge Capodanno - la linea 1 della metropolitana da stasera e fino all'11 dicembre prossimo anticipa le ultime corse, intorno alle 21, per "verifiche in linea" "

" Questo - afferma Capodanno - mentre Napoli è piena di turisti al punto che nei giorni scorsi da palazzo San Giacomo era partito l'annuncio che il servizio di trasporto pubblico, principalmente su ferro, sarebbe stato potenziato, prolungando l'orario di servizio. Invece addirittura si chiude per due giorni un impianto fondamentale come la funicolare Centrale ".

" Il tutto - continua Capodanno - nel più totale silenzio delle istituzioni e degli uffici preposti, laddove, trattandosi di un importante quanto fondamentale servizio pubblico, bisognava mettere in campo tutte le opportune iniziative, pure per evitare il ripetersi di siffatti eventi che possono produrre ripercussioni decisamente negative sugli spostamenti e sulla viabilità, segnatamente in quartieri già intasati come il Vomero ".

" Proprio al Vomero - sottolinea Capodanno - in questi giorni, si stanno vivendo giornate di passione per il caotico traffico veicolare. A questo punto delle due l’una. O si potenzia, però con una migliore organizzazione del servizio, l’organico della locale sezione dei caschi bianchi, garantendo in tutti i punti nevralgici la presenza costante dei caschi bianchi o si rivede l'attuale dispositivo di traffico, rivelatosi del tutto insufficiente a risolvere i notevoli problemi di viabilità. Il tutto con interventi efficaci da mettere in campo in tempi rapidi, senza andare a scavare, nei cassetti polverosi, progetti allo stato inattuabili, come la creazione di aree a traffico limitato, proposte che richiedono tempi lunghi per la loro eventuale attuazione “.