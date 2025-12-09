Nasce Tavolo Antiviolenza città di Napoli per tutela vittime Voluto dal Comune, vi aderiscono anche Enti del terzo settore

Nasce il Tavolo Antiviolenza della città di Napoli grazie all'impegno comune di istituzioni e organizzazioni del territorio per il contrasto alla violenza di genere. In occasione della celebrazione della Giornata internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle donne, è stata presentata la costituzione del Tavolo che, attraverso il coordinamento degli Enti istituzionali che si occupano a diverso titolo del fenomeno della violenza di genere, mira a rendere più efficace ed efficiente l'attività di tutela e protezione delle donne.

Al tavolo aderiscono anche Enti del terzo settore che, in virtù delle competenze ed esperienze acquisite, collaborano con il Comune nell'erogazione dei servizi. "Oggi lavorare insieme anche a livello istituzionale - ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - per cercare di garantire tutele accesso alle tutele delle donne vittime di violenza significa fare un passo avanti di civiltà in un momento così complicato. Noi sicuramente abbiamo un sistema comunale molto solido con i centri di violenza con un lavoro che stiamo portando avanti insieme all'assessore Ferrante. Rafforzare soprattutto questo tavolo istituzionale con la Regione e tutti gli altri enti significa fare di più e meglio".

"La sinergia tra regione e comune è importante - ha sottolineato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico - ma più in generale è importantissima la sinergia tra tutte le realtà istituzionali. Questo è un tavolo fondamentale perché è formato da tante istituzioni con l'obiettivo di affrontare un tema che è decisivo, quello della violenza di genere. Purtroppo oggi viviamo ancora in una società fortemente incentrata sul maschilismo; vediamo che la capacità economica delle donne è ancora inferiore a quella degli uomini. Dobbiamo investire sul lavoro femminile, e più in generale portare avanti un profondo lavoro culturale nella nostra società. C'è molta strada da fare".

"Il nostro impegno - ha evidenziato l'assessora allo Sport e Pari opportunità, Emanuela Ferrante - è quello di costruire una città che non volti lo sguardo altrove, una città capace di prevenire, proteggere e accompagnare. La violenza di genere non è un destino, ma una ferita che le istituzioni hanno il dovere di sanare con responsabilità, competenza e vicinanza. Con la rete dei servizi, con il lavoro delle professionalità impegnate ogni giorno e con la forza della collaborazione interistituzionale, Napoli vuole garantire a ogni donna la possibilità di ritrovare sicurezza, dignità e futuro. È un percorso che richiede coraggio e continuità: un dovere che questa Amministrazione intende portare avanti con determinazione e con il profondo senso etico che la tutela dei diritti fondamentali merita"