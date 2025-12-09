Napoli: da Federico II raccolta fondi contrasto a mortalità materna in Uganda Nel 2024 sono state 36 le giovani donne decedute nell’ultima fase della gravidanza

La Fondazione dell’Università Federico II lancia la campagna di fundraising a sostegno del progetto ‘Mama Trial’ che vuole migliorare la cura materna, focalizzandosi sulla prevenzione delle complicanze in gravidanza tramite la somministrazione della vitamina D. Le donne africane, infatti, hanno un maggior rischio di carenza di vitamina D a causa della pelle scura che limita la sintesi della vitamina D con i raggi solari.Il progetto, che si inserisce nel più ampio programma GuluNap, si sviluppa in Uganda del Nord, nell’area della regione di Gulu dove solo nel 2024 sono state 36 le giovani donne decedute nell’ultima fase della gravidanza a causa di diabete, ipertensione e parto prematuro. Secondo i dati, l’Uganda ha un alto tasso di mortalità materna: ogni 100mila nascite, sono 189 le donne che muoiono per maternità, un numero 40 volte superiore alla realtà italiana. Decessi che per oltre l’80 per cento potrebbero essere prevenuti.