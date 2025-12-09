Napoli: domani migliaia bimbi di case famiglia ospiti di Edenlandia Per tutti uno speciale braccialetto, ovviamente gratuito, valido per tutte le giostre

Parte la terza edizione del Children's charity day, l'evento di solidarieta' promosso da Edenlandia dove mercoledi 10 dicembre dalle ore 16 sono attesi oltre cinquemila bambini. Dopo i primi tre giorni di Christmasland, evento natalizio che ha registrato una grande partecipazione di pubblico e che sara' ripetuto nei prossimi due weekend, ad affollare le giostre di Edenlandia mercoledi 10 dicembre dalle ore 16 saranno i minori delle case famiglia di Napoli e delle altre province della Campania ma anche i piccoli ospiti delle associazioni che si occupano principalmente di disabilita' oltre alle tante realta' sia pubbliche che private, che assistono minori in difficolta', come quelli seguiti dai Servizi territoriali.

Per tutti uno speciale braccialetto, ovviamente gratuito, valido per tutte le giostre di Edenlandia per trascorrere una giornata interamente dedicata a chi vive in case famiglia oppure in contesti familiari con forte disagio economico. Saranno presenti le associazioni con cui Edenlandia collabora da anni e che hanno sostenuto l'iniziativa, come la Fondazione Santobono Pausillipon, con la direttrice Flavia Matriciano, l'Ordine di Malta, l'Unitalsi e Progetto Donna di Alessandra Iannuccilli.