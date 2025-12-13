Lo "scisma sommerso" e Papa Francesco: Melillo presenta il suo libro a Napoli Numerosi e autorevoli gli interventi tra cui il procuratore Raffaele Cantone

Lo "scisma sommerso" e Papa Francesco. Quando il magistero pontificio diventa pedagogia politica". E' il libro di Leone Melillo. Editore Apeiron Edizioni, pedagogia politica. Introduzione affidata a Enrique Del Percio.

La presentazione avverrà il prossimo 15 dicembre a Napoli, alle 18.30 libreria Raffaello. Numerosi e autorevoli gli interventi, da Francesco Bonini a Giovanni Cannata, Raffaele Cantone procuratore della repubblica di Perugia, Enrique Del Percio, Antonio Garofalo, Pietro Finelli, Cesare Mirabelli, Francesco Montenegro, Jocelyne Napoli, il vescovo Angelo Spinillo, Francesco Urraro vice presidente consiglio di presidenza del consiglio di stato, Luca Zanchini.

Leone Melillo, giornalista e vaticanista, ha espresso parole di grande stima e ammirazione verso Papa Francesco, descrivendolo come un pastore vicino agli ultimi e ai poveri, paragonandolo in un certo senso alla figura di Papa Leone. In primo piano gli incontri personali e l'impatto del suo pontificato pur notando le critiche e le difficoltà che hanno segnato il suo percorso, soprattutto dopo la scomparsa.

Melillo ha conosciuto personalmente Papa Francesco e ne ha apprezzato la profonda umanità e vicinanza, soprattutto verso i bisognosi.