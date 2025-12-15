Domani la festa del patrocinio di San Gennaro: ecco il programma Terza celebrazione in onore del Santo nell' anniversario dell' eruzione del Vesuvio

Martedì 16 dicembre 2025 (dalle ore 9.00), nella Cappella del Tesoro di San Gennaro (Napoli, Via Duomo 149) si svolgerà la celebrazione presieduta dall’Abate Prelato Monsignor Vincenzo De Gregorio in occasione della Festa del Patrocinio di San Gennaro cui si accompagna l’auspicio della prodigiosa liquefazione del sangue del Santo Patrono.

Saranno presenti i membri della Deputazione, organismo rappresentativo della città che ha il compito di promuovere il culto di San Gennaro, di tutelarne le Reliquie e di custodire l’inestimabile patrimonio del Tesoro.

Il 16 dicembre è la terza celebrazione annuale in onore del Santo Martire, che ricorre in una data tutta “di” e “per” Napoli, perché celebra l’evento del 16 dicembre 1631, allorché una tremenda eruzione del Vesuvio stava minacciando la città. Come è raffigurato nell’affresco del Domenichino, testimone oculare, posto nella lunetta sopra al cancello all’interno della Cappella, la Città portò il “Tesoro”, cioè il sangue e il busto con la testa del Santo, verso la lava, che si fermò.

Programma Festa del Patrocinio di San Gennaro

Martedì 16 dicembre 2025

Real Cappella del Tesoro di San Gennaro

ore 9.00: esposizione della Teca e celebrazione della Santa Messa (la Teca sarà esposta in Cappella fino alle ore 12.30)

ore 16.00: riesposizione della Teca

ore 18.30: Celebrazione della Santa Messa. A seguire riposizione della Teca in cassaforte.