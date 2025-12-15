Giocattolo sospeso 2025: venerdì prima consegna dei doni - VIDEO L'assessore Marciani: già tante le adesioni dei cittadini

Napoli città accogliente e solidale, già tanti i doni raccolti per l'edizione 2025 di Giocattolo sospeso. L'iniziativa promossa dal Comune, che torna anche questo Natale.

Ed ancora una volta il capoluogo partenopeo ha dimostrato grande disponibilità a scendere in campo per aiutare i meno fortunati.

Ispirata alla più nota tradizione partenopea del "caffè sospeso", l'iniziativa 'Giocattolo sospeso' consente fino al 6 gennaio 2026 a cittadini e cittadine di acquistare, presso i negozi aderenti, uno o più giocattoli da lasciare “in sospeso” per bambini e bambine in difficoltà.

Un primo bilancio parla già di una buona riposta da parte dei napoletani, come confermato dall'assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Chiara Marciani a margine del Premio “Napoli e i suoi Artigiani insieme da 2500 anni” che si è svolto questa mattina a Palazzo San Giacomo. E per l'occasione l'esponente della Giunta Manfredi ha annunciato per venerdì, sempre nella sede del Comune in piazza Municipio, una prima consegna dei doni raccolti per questo Natale.