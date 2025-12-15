Napoli celebra l'artigianato, Manfredi: settore da valorizzare e proteggere A Palazzo San Giacomo la cerimonia promossa da Casartigaini per i 2500 della città - FOTO

“Napoli ha una grande tradizione artigianale, che contraddistingue la storia della città”. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, rilancia l'impegno per l'artigianato “un settore da valorizzare e proteggere”. L'occasione è la premiazione promossa da Casartigiani in occasione delle celebrazioni per i 2500 anni della città.

Questa mattina la cerimonia e la consegna del Premio “Napoli e i suoi Artigiani insieme da 2500 anni” a Palazzo San Giacomo, in una sala giunta gremita.

Manfredi: l'artigianato fa parte della storia di Napoli

“Oggi si valorizza un settore che fa parte della storia di Napoli. Il mondo dell'artigianato ha un grande valore economico per la città, ma anche una grande forza identitaria”, il commento del primo cittadino che rispondendo alle domende dei cronisti ha parlato anche di “formazione delle nuove leve” e della necessità di “trovare giovani che vogliono seguire questo percorso”. E poi “stiamo lavorando per fare in modo che venga protetto anche dal punto di vista infrastrutturale e la delibera sulla limitazione del food e beverage nel centro storico va proprio in questa direzione, perché è chiaro che ci può essere una non competitività per il costo degli affitti che poi crea problemi al mondo dell'artigianato che invece dobbiamo valorizzare e proteggere”

Longo: un brand un culturale e turistico



“L'artigianato è un brand con un grande attrattore culturale e turistico. Oggi dare un riconoscimento ai nostri artigiani è un'iniziativa estramamente sensibile, ma anche uno sprone a fare sempre di più e meglio”, spiega il Segretario di Casartigiani Fabrizio Luongo.

Marciani: giocattolo sospeso, venerdì la prima consegna dei doni

Attenzione, inoltre, ai giovani con l'intervento dell'assessore Chiara Marciano che a margine dell'evento ha annunciato per venerdì la prima consegna dei doni raccolti per l'iniziativa “giocattolo sospeso”.