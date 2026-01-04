La Befana di Silvia e Valeria all'azienda ospedaliera Federico II di Napoli L'iniziativa per i piccoli pazienti in ricordo di Silvia Ruotolo e Valeria Capezzuto

Domani, lunedì 5 gennaio, alle ore 10.30, si svolgerà l’iniziativa “La Befana di Silvia e Valeria”, promossa dalla Fondazione Silvia Ruotolo onlus in collaborazione con l’Associazione culturale N’Arte e diverse aziende locali, tra cui Vanitas, Aloha Eventi, Stragency, La Perla del Mediterraneo, Villa Montedonzelli, Rush e Sport 7. L'evento avrà luogo presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli.

L’iniziativa si svolgerà nella UOC di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale, diretta dal prof. Francesco Raimondi, e nelle UOC di Pediatria Generale e Specialistica, rispettivamente dirette dal prof. Giancarlo Parenti e dalla prof.ssa Mariacarolina Salerno.

Calze della befana e giocattolo sospeso

Durante la mattinata, saranno consegnate le calze della Befana e il “giocattolo sospeso”, un gesto simbolico di solidarietà e vicinanza ai piccoli ricoverati.

Questo evento, che si propone di "portare un momento di calore e attenzione alle famiglie e ai piccoli pazienti, è dedicato alla memoria di Silvia Ruotolo, vittima innocente di camorra, e di Valeria Capezzuto, giornalista sensibile ai temi dell’infanzia e del sociale. La manifestazione rappresenta - spiegano i promotori dell'iniziativa - anche un’importante occasione per riconoscere e ringraziare le straordinarie professionalità del personale medico e sanitario che quotidianamente operano con dedizione e umanità".

“La Befana di Silvia e Valeria” giunge quest’anno alla sua terza edizione, un gesto semplice ma ricco di significato, che unisce comunità, istituzioni e realtà locali nel segno della solidarietà e della cura dell’infanzia.