Napoli: "Quando l’opera di Paladino cambiò Piazza del Plebiscito"

Venerdì 9 gennaio 2026, ore 19.00, al teatro nuovo di Napoli nell’ambito di “Storie dell’Arte”, ciclo di incontri a teatro sull’arte contemporanea cura di Eduardo Cicelyn, Antonio Bassolino, Nino D’Angelo, Mimmo Paladino saranno ospiti di Comm’è bella ‘a muntagna. Quando l’opera di Paladino cambiò Piazza del Plebiscito
Trent’anni fa l’installazione nella piazza più grande e simbolica di Napoli di una grande opera di Mimmo Paladino creò scalpore in città e in tutto il mondo.
Paladino all’epoca già artista celebrato nei musei internazionali conquistò in quei giorni una nuova fama imprevista.
La Montagna di Sale fu l’epicentro di tante vicende: dal furto del sale, alle scalate dei bambini del quartiere, agli inseguimenti tra guardie e ladri. L’opera d’arte divenne romanzo popolare.