Terremoto ai Campi Flegrei: sciame sismico in corso Scossa di 2.9 alle 13.54

Un terremoto di magnitudo 2.9 è stato registrato dall'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv nei Campi Flegrei con epicentro nel cratere della Solfatara, a Pozzuoli (Napoli). Il terremoto si è verificato alle 13.54 a una profondità di 3 km. Dalle 10.33 di questa mattina nell'area dei Campi Flegrei si è verificato uno sciame sismico costituito da quattro terremoti con magnitudo massima 1.7, seguito dalla scossa di magnitudo 2.9 delle 13.54.