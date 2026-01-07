Napoli: formazione e sostegno dei ragazzi fragili nelle periferie Entra nel vivo il progetto “Ri-generazioni"

Entra nel vivo il progetto “Ri-generazioni - Costruire percorsi di bellezza e riscatto con i giovani nelle periferie urbane”, avviato a settembre 2025 a Roma, Napoli e Milano dall’associazione Fonte d’Ismaele, la Fondazione di Comunità San Gennaro e la Cooperativa Sociale Varietà e sostenuto da Plenitude, insieme a Eni Foundation.

L’iniziativa mira a dare una risposta concreta al disagio educativo e sociale di oltre 400 ragazze e ragazzi tra i 7 e i 18 anni, coinvolgendoli in percorsi per contrastare la dispersione scolastica e promuovere l’inserimento lavorativo con l’obiettivo di costruire un modello di intervento multidimensionale che unisce l'accompagnamento psico-sociale alla formazione, con interventi terapeutici, educativi e riabilitativi.

Il progetto “Ri-generazioni”, della durata di 18 mesi con conclusione a dicembre 2026, punta a essere un modello replicabile grazie alle attività di ricerca per misurarne l’impatto e identificare le strategie di intervento più efficaci sui minori vulnerabili, documentandone le pratiche.

In particolare, a Napoli con la Fondazione di Comunità San Gennaro, grazie al progetto Ri-generazioni e in collaborazione con l'associazione La Casa dei Cristallini, la cooperativa sociale La Paranza e la cooperativa sociale Il Grillo Parlante, verranno coinvolti 100 minori, realizzando attività personalizzate attraverso Progetti Educativi Individualizzati, costruiti sui bisogni e sulle potenzialità di ciascun ragazzo. Il progetto prevede l'inserimento anche della figura dell'operatore di prossimità per intercettare adolescenti esclusi dalle reti di sostegno già attive sul territorio.

“Da dieci anni, nel Rione Sanità, la Fondazione di Comunità San Gennaro lavora perché l’educazione non sia confinata a un’aula, ma diventi un respiro collettivo: un quartiere che educa attraverso ogni spazio, ogni relazione, ogni gesto.

Costruire una comunità educante significa restituire ai giovani non solo opportunità reali, ma la certezza che il futuro non va subìto, va creato insieme. È un cammino che nessuno può percorrere da solo: servono alleanze solide tra scuole, famiglie, associazioni, parrocchie, istituzioni, imprese sociali e cittadini. Con questo progetto rafforzeremo ulteriormente la nostra comunità educante e aggiungeremo un tassello territoriale fondamentale ai servizi che ogni giorno offriamo. Siamo profondamente grati a ENI per questa opportunità, che ci permette di continuare a costruire percorsi di crescita condivisa per i nostri bambini, i giovani e l’intera comunità.” - Pasquale Calemme Presidente della Fondazione di Comunità San Gennaro.

Il progetto prevede anche interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento delle strutture dei centri educativi degli enti coinvolti. Inoltre, offre anche un aspetto formativo: a Roma, ad esempio, si terrà un corso di formazione sulle energie alternative - “Corso Energia” - per insegnare ai ragazzi il funzionamento delle fonti rinnovabili, trasformando l’intervento in un’opportunità per acquisire nuove competenze.