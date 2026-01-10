Mare in tempesta e vento forte: Capri, Ischia e Procida sono isolate Fermi ai porti tutti gli aliscafi destinati a collegare le isole e l'approdo Flegreo

Capiri, Ischia e Procida sono attualmente isolate a causa delle pessime condizioni meteomarine che da stanotte interessano il golfo di Napoli. Il forte vento da ovest, che ha soffiato fino a oltre 40 nodi, ha ingrossato il mare con onde che arrivano anche a 3 metri e mezzo di altezza rendendo molto difficili i collegamenti marittimi per le due isole.

Fermi ai porti quindi tutti gli aliscafi destinati a collegare Napoli e Pozzuoli con gli approdi di Marina Grande a Procida, Ischia Porto e Forio così come risultano sospese anche tutte le corse delle navi traghetto da e per Porta di Massa e l'approdo flegreo programmate sino al primo pomeriggio, dopo che qualche partenza era stata effettuata ad inizio mattinata. Annullate infatti tutte le corse di traghetti ed aliscafi da e per Napoli, Sorrento e Castellammare di Stabia, diverse delle quali erano state sospese a partire già da ieri pomeriggio.