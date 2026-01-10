Lavori alla stazione di Montesanto, modifiche alla circolazione dei treni Dal 25 gennaio al 24 aprile fermata inibita al servizio viaggiatori

Dal 25 gennaio al 24 aprile Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) avvierà importanti lavori di potenziamento e manutenzione nella stazione Montesanto, lungo la metropolitana Linea 2 di Napoli, nell'ambito del programma di riqualificazione delle principali stazioni ferroviarie della Campania volto a garantire standard elevati di qualità, sostenibilità e comfort.

Per consentire la piena operatività dei cantieri la fermata di Napoli Montesanto sarà inibita al servizio viaggiatori: durante questo periodo, i passeggeri potranno utilizzare le stazioni limitrofe lungo la Linea 2. I lavori prevedono la sostituzione completa delle scale mobili e il restyling delle scale fisse, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la sicurezza per i viaggiatori. Successivamente, è programmata la riqualificazione del fabbricato viaggiatori, per completare il progetto di ammodernamento e rendere la stazione più funzionale e accogliente. Questa prima fase di lavori, che si concluderà nel 2026, è finanziata con fondi Pnrr e prevede un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro. Maggiori dettagli sui provvedimenti di circolazione sono disponibili sui canali di vendita dell'impresa ferroviaria.