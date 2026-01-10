Rostan: "Emergenza influenza aggravata da carenze medicina territoriale" L'appello: "Accelerare procedure per nuove assegnazioni"

“Ospedali presi d’assalto e personale sanitario sotto pressione a causa del picco influenzale che si sta registrando nella nostra regione. Una situazione facilmente prevedibile, considerate le croniche carenze di medici di medicina generale che affligge la nostra regione.

Solo in provincia di Napoli, come evidenziato dall’Ordine dei Medici partenopeo, sono oltre 150mila le persone rimaste senza medico di base.

È necessario che le Asl completino rapidamente le procedure per consentire ai nuovi medici di entrare in servizio e rafforzare una rete territoriale indispensabile al corretto funzionamento del sistema sanitario”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, consigliera regionale della Lega e componente dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

“Questa emergenza – conclude Rostan - dimostra ancora una volta la necessità di investire seriamente sulla sanità territoriale, sul rafforzamento della medicina di base e sull’integrazione con strumenti come la telemedicina, per ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso e garantire cure tempestive e appropriate ai cittadini. Incalzeremo la maggioranza che sostiene il presidente Fico affinché si assuma fino in fondo la responsabilità di intervenire subito. La tutela della salute non può attendere i tempi della burocrazia e quelli, ancor più inaccettabili, di commissioni consiliari che ancora non possono insediarsi per i giochi di partito”.