Napoli, il Prefetto incontra l'ammiraglio Wikoff degli Stati Uniti E' il comandante delle forze navali americane per Europa e Africa

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato l’ammiraglio George M. Wikoff, comandante delle Forze Navali degli Stati Uniti per l’Europa e l’Africa e del Comando Interforze Alleato di Napoli.

"Nel corso del colloquio, svoltosi in un clima di grande cordialità, sono state affrontate tematiche di interesse comune, sottolineando la solidità dei rapporti tra l’Italia, la NATO e gli Stati Uniti d’America, contraddistinti da storici vincoli di amicizia e di reciproca collaborazione ed è stata condivisa l’intenzione di programmare a breve iniziative culturali che vedano coinvolte le rispettive istituzioni", si legge nella nota stampa del Palazzo di Governo.