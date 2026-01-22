Municipalità 3, al via efficientamento energetico pubblica illuminazione

Riguardano il Rione Sanità, Capodimonte, quartiere Stella , Materdei e Cagnazzi i lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione realizzate alla terza Municipalità.
In particolare dalla Municipalità, guidata dal presidente Fabio Greco, spiegano che sono iniziati i lavori di efficientamento energetico dell’impianto dell’illuminazione pubblica alimentate dalla Cabina "Fontanelle".
“L'intervento prevede, nella prima fase che sarà immediatamente avviata, la sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con apparecchiature a led, oltre le necessarie opere elettriche”.
Pubblicato l'elenco delle strade interessate:
Piazza Fontanelle, Discesa della Sanità, Vico della Calce, Vico Neve a Materdei, Vico S. Maria della Purità, Vico S. Maria alle Fontanelle, Gradini della Vita, Vico Gangi, Via Nuova Capodimonte, Via della Sanità, Via Sanità, Piazza della Sanità, Salita dei Principi, Via Gluseppe Bonomo, Salita dei Giudici, Via S.Vincenzo alla Sanità, Rampa S. Gennaro dei Poveri, Supportico della Vita, Via S. Gennaro del Poveri, Cavone S. Gennaro dei Poveri, Piazzetta S. Vincenzo, Via S. Teresa degli Scalzi, Vico Bernardo Celentano, Vico Fonseca, Via S. Gennaro dei Poveri Penninnata, Via Emicillo Capodimonte- Monumento ai caduti, Via Emiciclo Capodimonte- Monumento a Umberto, Rotonda di Capodimonte, Rotonda di Capodimonte e Via Nuova Capodimonte, Gradini Capodimonte, C.so Amedeo di Savoia Duca D'Aosta, Via Miano, Vicoletto Carafocchiole, Vico Mecale, Via Catene alle Fontanelle, Via Fontanelle alla Sanità, Piazzetta Fontanelle, Via Fontanelle, Via delle Fontanelle, Via della Sanità, Calata Fontanelle, Chiesa Piazzetta Materdei, Piazzetta S. Gennaro a Materdei, Vico S. Gennaro a Materdei, Via 5. Lorenzo da Brindisi, Via S Rosa, Salita S. Raffaele, Vico Neve, Via Roberto Savarese, Vico S. Maria della Purità, Vico Vitolo, Via Materdei, Piazzetta Materdei, Salita Portiera San Raffaele, Vico San Gennaro a Materdei, Vico Medici, Via de Filatoio, Vico Largo S. Agostino degli Scalzi, Vicoletto Materdel, Via S. Agostino degli Scalzi, Salita San Raffaele, Vico Storto S. Agostino degli Scalzi, Vico Lungo San Raffaele,via Cagnazzi, Via Irolli,Vico Pirozzoli,Salita Capodimonte.