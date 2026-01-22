Il Napoli saluta Lucca: vola al Nottingham Forest

Magro bottino: solo due gol e un feeling mai nato con Conte e con l'ambiente

Napoli.  

L’avventura di Lorenzo Lucca all’ombra del Vesuvio si chiude dopo soli sei mesi. L’attaccante classe 2000, arrivato con grandi aspettative la scorsa estate, è pronto a volare in Inghilterra: il Nottingham Forest ha infatti sbaragliato la concorrenza, assicurandosi il centravanti italiano in un’operazione lampo che segna la fine di un rapporto mai realmente decollato.

I dettagli dell'affare: cifre da top player

Il Napoli ha dato il via libera alla cessione accettando una proposta economica rilevante. L'operazione con il club inglese è stata chiusa sulla base di:

Valutazione complessiva: 40 milioni di euro.

Formula: Prestito oneroso (circa 1 milione) con diritto di riscatto.

Una scelta, quella della società di Aurelio De Laurentiis, che permette di sfoltire il reparto offensivo e garantisce una potenziale plusvalenza monstre, liberando al contempo risorse preziose per nuovi innesti in entrata prima della fine della sessione invernale.

Un feeling mai nato con Antonio Conte

I numeri di Lucca in azzurro spiegano, in parte, il perché di un addio così precoce. Nonostante le 23 presenze complessive concesse da Antonio Conte, il gigante ex Pisa non è riuscito a scalare le gerarchie, faticando a integrarsi nei meccanismi tattici del tecnico leccese.

Il suo bottino si ferma a soli 2 gol, entrambi segnati contro squadre del suo passato:

In Coppa Italia contro il Cagliari.

In Serie A contro il Pisa.

Troppo poco per un Napoli ambizioso, che ha preferito puntare su profili più pronti o funzionali al gioco corale della squadra.

Cosa cambia per il Napoli?

Con la partenza di Lucca, il DS Manna ha ora il compito di regalare a Conte un nuovo rinforzo offensivo. L'addio dell'attaccante italiano, insieme a quello di Noa Lang, segnala una profonda ristrutturazione dell'attacco azzurro in questa finestra di gennaio.

