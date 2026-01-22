Turismo a Napoli, Augelli (Aigo): "Attesa per i grandi eventi" La presidente Aigo Confesercenti: "Dopo l'Epifania questo è un periodo di calo per il settore"

Dopo il record di presenze del mese scorso è questo per gli operatori del settore ricettivo un periodo sicuramente di attesa. Emanuela Augelli, presidente Aigo di Confesercenti parla di “calo in questo periodo”.

Un dato che non sorprese ma che invita a riflettere anche in vista dei grandi eventi di cui, com'è noto, la città di Napoli sarà protagonista.

“Si è sempre saputo che gennaio e febbraio, subito dopo l'Epifania, restano i mesi in cui riscontriamo un calo”, spiega l'esponente dell'associazione che riunisce le strutture ricettive extralberghiere. Ma è comunque “un periodo che ci porta a migliorare quelle che possono essere le esigenze dei clienti e sicuramente a prepararci molto importanti come quest'anno che Napoli è capitale dello Sport e poi in previsione anche dall'America's cup”.

Cosa vi aspettate? “Tanta affluenza, tanta voglia di scoprire le bellezze di questa città in un clima di festa”