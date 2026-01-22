Napoli, Emeroteca Tucci: da qui nascono più di 200 tesi di laurea all'anno FOTO Presentato il volume di Lino Zaccaria: La memoria di carta

Libri, giornali, manoscritti, molti rarrissimi, alcuni unici. Uno scrigno di cultura tra passato e presente, nel cuore di Napoli. E' l'Emeroteca - Biblioteca Tucci a cui Lino Zaccaria ha dedicato il volume 'La memoria di carta'. Saggio - intervista con l'intervento di Salvatore Maffei.

“Qui ci sono rarità assolute”, la premessa da cui è partito l'autore che questa mattina ha incontrato giornalisti e appassionati insieme all'editrice per presentare l'opera: un volume di poco più di settanta pagine pubblicato dalla Gianni editore per la collana Sorsi.

Lino Zaccaria

“Un luogo straordinario – commenta Zaccaria -, forse poco noto per i napoletani stessi ma conosciuto in tutto il mondo. Qui vengono studiosi e studenti per consulatare collezioni e libri storici, in alcuni casi rarissimi, per i loro studi e per le tesi di laurea. E' stato calcolato che grazie alle consultazioni che avvengono qui vengono realizzate circa 200 tesi di laurea all'anno”.

Un luogo che custodisce la storia della città e non solo. Una storia di quasi 900 anni, che rivive nella collezione Sorsi e diventa accessibile anche i giovanissimi.