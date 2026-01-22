Napoli su Giovane: ma c'è anche la Lazio Il talento brasiliano dovrebbe sostituire Noa Lang

Il mercato del Napoli si accende sull'asse consolidato con l’Hellas Verona. Il nuovo obiettivo per l'attacco di Antonio Conte è Giovane, il talento brasiliano che sta incantando in riva all'Adige. Il club partenopeo ha individuato in lui il profilo perfetto per sostituire Noa Lang, fin qui lontano dalle aspettative.

Accordo con il giocatore, nodo formula con l'Hellas

Il Napoli si è mosso d’anticipo, trovando una sostanziale intesa con l'entourage del calciatore, attratto dal salto di qualità in una piazza come quella azzurra. Tuttavia, lo scoglio resta la valutazione con il Verona.

La distanza non è sulle cifre, ma sulla modalità del trasferimento:

La proposta del Napoli: Prestito con diritto di riscatto (opzione).

La richiesta del Verona: Obbligo di riscatto garantito.

Il club scaligero forte di un asse storico con il Napoli che negli anni ha portato in azzurro calciatori come Jorginho, Rrahmani e Ngonge, non sembra intenzionato a fare sconti, chiedendo la certezza dell'incasso a fine stagione.

Sostituzione necessaria: l'addio a Noa Lang

La spinta del Napoli su Giovane nasce dalla necessità di dare nuova linfa a un reparto offensivo che ha sofferto il rendimento deludente di Noa Lang. L'esterno olandese non è riuscito a incidere come sperato, spingendo la dirigenza a cercare sul mercato un calciatore con caratteristiche più funzionali e, soprattutto, già ambientato nel campionato italiano.

Attenzione alla Lazio: il tempo stringe

Il Napoli non può però permettersi troppi calcoli. Il tempo stringe e sul calcitore c'è anche la Lazio. Il club biancoceleste è alla ricerca di qualità per il proprio attacco e potrebbe approfittare del mancato accordo sulla formula tra Napoli e Verona per sorpassare gli azzurri al fotofinish.