Cosenza: "Maradona ancora in corsa per Euro 2032" L'assessore: "Appena usciti da vertice con Figc, non siamo fuori dai giochi"

Napoli resta in corsa per ospitare le partite di Euro 2032. A confermarlo è l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti del Comune, Edoardo Cosenza, intervenuto su CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”.

“Appena usciti dal vertice con la FIGC: Napoli è ancora in corsa per Euro 2032”, ha spiegato Cosenza, facendo il punto sull’iter legato al progetto di riqualificazione dello Stadio Diego Armando Maradona. Un confronto definito interlocutorio, durante il quale la FIGC ha richiesto alcune modifiche e correzioni al piano presentato dal Comune.

Il nodo principale resta quello delle tempistiche: “Il tema adesso è presentare un progetto approvato entro il 31 luglio 2026”, ha sottolineato l’assessore. Una scadenza decisiva per restare nella corsa che porterà alla scelta delle cinque città italiane che ospiteranno la competizione.

Napoli, dunque, non è fuori dai giochi. “Siamo pienamente dentro la corsa – ha ribadito Cosenza –. A ottobre sapremo i nomi delle città italiane selezionate, fino a quel momento restiamo in lizza”.

Fondamentale sarà il prossimo passaggio istituzionale: a maggio è previsto un incontro con la UEFA a Lione, dove verrà presentato il progetto definitivo per la riqualificazione dell’impianto di Fuorigrotta.

Le modifiche richieste dalla FIGC riguardano in particolare aspetti tecnici come la configurazione degli spalti e la gestione dei flussi degli spettatori. “Sono problematiche che possiamo risolvere in una settimana”, ha assicurato Cosenza, mostrando fiducia sulla capacità dell’amministrazione di adeguare rapidamente il progetto.

Il percorso resta quindi aperto ma vincolato al rispetto delle scadenze: “Se riusciremo a presentare il progetto approvato entro il 31 luglio 2026 saremo ancora in lizza, altrimenti no”. E con una battuta finale, l’assessore ha commentato il clima del confronto: “I rappresentanti della FIGC mi sono sembrati molto cordiali e disponibili. Poi, se vogliono avere la soddisfazione di bocciare un professore universitario, lo possono fare tranquillamente”, ha detto sorridendo.