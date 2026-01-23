"Capitale del mare 2026", da Napoli pieno sostegno alla candidatura di Gaeta I sindaci Manfredi e Leccese hanno sugellato il patto in un incontro al Comune

A Palazzo San Giacomo l'incontro tra il sindaco di Napoli e della Città Metropolitana, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Gaeta, Cristian Leccese. Un appuntamento dal forte valore simbolico che ha suggellato il "pieno sostegno" della metropoli partenopea alla candidatura della città laziale come Capitale Italiana del Mare 2026.

Durante l’incontro, il sindaco Manfredi ha consegnato a Leccese il crest ufficiale del Comune di Napoli, ribadendo il legame indissolubile che unisce i due territori. Napoli e Gaeta non sono solo vicine geograficamente, ma sono figlie di una storia comune, di tradizioni marinare e di una visione strategica che vede nel Mediterraneo il fulcro dello sviluppo futuro.

"La candidatura di Gaeta va oltre i confini locali e rappresenta un modello per tutto il sistema delle città costiere italiane", ha dichiarato Gaetano Manfredi. "Gaeta è un presidio fondamentale della cultura marittima. Sostenere questo progetto significa valorizzare un asse strategico tra la Campania e il Basso Lazio, unito dal Mar Tirreno, che punta su sostenibilità, economia del mare e innovazione, anche in vista dei grandi appuntamenti internazionali come l'America’s Cup del 2027".

A seguito delle parole del primo cittadino partenopeo, è arrivato il sentito ringraziamento del Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese: "Ringrazio sentitamente il Sindaco Manfredi per l’accoglienza e per aver condiviso con entusiasmo la visione che sottende la nostra candidatura. Questo incontro non è solo un atto di cortesia istituzionale, ma la conferma di una sinergia profonda. Siamo pronti a strutturare collaborazioni durature e partnership strategiche con la città di Napoli, convinti che unire le eccellenze dei nostri territori sia la chiave per vincere le sfide della transizione ecologica e del turismo di qualità".

Grande soddisfazione è stata ulteriormente espressa dal sindaco Leccese, che ha ribadito il valore identitario dell'iniziativa: "Ricevere il sostegno ufficiale del Sindaco di Napoli e della Città Metropolitana è motivo di grande orgoglio. Esiste una fratellanza storica che ci lega da secoli. Questo asse rappresenta un volano strategico per la Blue Economy del Centro-Sud: il mare per noi non è un confine, ma un ponte di bellezza e sviluppo".