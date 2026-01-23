Sicurezza sul lavoro, Marciani: bene sinergia tra Comune, enti e sindacati L'assessore a Welfare e Giovani all'iniziativa dell'osservatorio nelle piazze cittadine

“Portare la sicurezza sul lavoro direttamente tra le persone, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione è fondamentale per trasformare la prevenzione in un patrimonio condiviso”. Così l'assessore a Giovani e Lavoro, Chiara Marciani questa mattina in piazza per l'iniziativa promossa dall'Osservatorio del Comune dal titolo 'Napoli città sicura'.

Attività di sensibilizzazione con prove pratiche e dimostrazioni per promuovere la cultura della prevenzione che ha visto, tra gli altri, anche la partecipazione dei sindacati.

“Vedere tanti giovani e lavoratori interessarsi alle manovre di primo soccorso e alle norme di sicurezza ci conferma che la sinergia tra Comune, enti tecnici e sindacati è la strada giusta per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni e costruire una Napoli più sicura per tutti”.

Domenico Palmieri, Presidente dell'Osservatorio non ha dubbi: “Con queste iniziative sul territorio, l'Osservatorio conferma la volontà di rafforzare il dialogo con la comunità, valorizzare il ruolo della prevenzione e consolidare una cultura condivisa della sicurezza. La partecipazione attiva registrata oggi in quattro punti diversi della città dimostra che c'è un forte bisogno di informazione. La collaborazione tra istituzioni, mondo del lavoro, scuola e cittadinanza è la chiave per ridurre i rischi e tutelare la vita dei lavoratori”.

Presente, inoltre, la Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento attivo di esperti di Inail, Asl Napoli 1 Centro, sindacati e diverse associazioni di categoria. Prossimo appuntamento venerdì 13 febbraio in altri quattro punti della città, per poi culminare nella “Giornata comunale della sicurezza sui luoghi di lavoro” il 5 marzo 2026.