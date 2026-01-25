Maltempo Campania prosegue: prorogato allerta gialla A Bagnoli chiusi pontile, parchi e spiagge

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di domani, lunedì 26 gennaio, l'avviso di allerta meteo di colore giallo attualmente in vigore. Le zone interessate dai fenomeni rilevanti restano la Zona 1 (Piana campana, NAPOLI, Isole, Area Vesuviana), la Zona 2 (Alto Volturno e Matese), la Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), la Zona 5 (Tusciano e Alto Sele), la Zona 6 (Piana Sele e Alto Cilento) e la Zona 8 (Basso Cilento). Si prevedono precipitazioni locali, anche a carattere di rovescio, "puntualmente di moderata intensità". L'allerta gialla è connessa al rischio idrogeologico localizzato. Sono possibili fenomeni di impatto al suolo delle precipitazioni come allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua con inondazioni, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. La Protezione civile raccomanda alle autorità competenti di attivare o mantenere presidiati i Centri Operativi Comunali e porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali necessarie a prevenire i fenomeni legati al dissesto idrogeologico. Viene chiesto di prestare attenzione ai comunicati della Sala Operativa regionale

A Napoli saranno chiusi, per la durata dell'allerta, i parchi e le spiagge cittadine ed il pontile Nord di Bagnoli.