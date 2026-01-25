Librandi: "Referendum? No a delegittimazione Gratteri" "Bisogna parlare di temi, non di persone"

"Attenzione a delegittimare Nicola Gratteri. Ci sono magistrati che per la loro storia non possono essere attaccati ogni giorno dalla politica". Lo dice Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania. "Ci sono magistrati che se trasmettono isolamento sono in pericolo", avverte l'esponente azzurro, intervenendo nel dibattito sulla giustizia e sulla campagna referendaria. "La campagna referendaria deve concentrarsi sui temi e non sulle persone. Evitiamo di dare l'idea che chi combatte contro la criminalità organizzata possa per motivi diversi apparire isolato", conclude