Sequestro di persona e rapina, 5 arresti: c'è anche un 14enne Svolta nelle indagini grazie all'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza

Rapina e sequestro di persona: sottoposti a fermo di polizia giudiziaria 5 giovani in provincia di Napoli, hanno tra i 14 e 20 anni. Il fermo, eseguito dalla Polizia di Stato, è stato convalidato, con 4 indagati sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere, mentre uno è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in quanto gravemente indiziati dei reati di sequestro di persona, rapina e porto illegale di arma.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di polizia di Afragola, hanno permesso di ricostruire una rapina perpretata il 20 gennaio scorso ai danni di un uomo in via Vittorio Alfieri. Mentre stava percorrendo Corso De Nicola, l'uomo ha raccontato di aver visto un'autovettura sopraggiungere a forte velocità con a bordo i giovani che, scesi dal veicolo, lo hanno inseguito e bloccato in via Vittorio Alfieri, dove lo hanno aggredito con calci e pugni e caricato a bordo del veicolo.

In quei frangenti, sotto la minaccia di una pistola, i giovani aggressori si sono impossessati del suo telefono cellulare. Solo dopo diversi minuti, la vittima, approfittando di una sosta in via De Gasperi, è riuscita a liberarsi e a scappare dall'auto rifugiandosi in un esercizio commerciale. Anche grazie all'analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti ad individuare e a rintracciare nel rione Salicelle di Afragola i presunti autori dell'episodio.