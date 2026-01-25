Detenzione e spaccio di droga, due donne arrestate dalla Polizia Sorprese con cocaina e diverse centinaia di euro

Detenzione e spaccio di droga, arrestate due donne dalla Polizia: in azione gli agenti del Commissariato San Carlo Arena. In casa di una 54enne gli agenti hanno trovato 12 involucri di cocaina del peso di 6,6 grammi, un bilancino di precisione e 400 euro in banconote di diverso taglio.

Successivamente in casa, ignara della presenza degli agenti, è arrivata una 49enne: la donna è stata trovata in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 52 grammi e 295 euro.

Entrambe sono state arrestate.