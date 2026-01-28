Magistratura di sorveglianza: focus in regione a Napoli con Ciambriello Una giornata di riflessione e confronto

Venerdì prossimo in consiglio regionale della Campania, organizzato dal garante campano delle persone private della libertà personale Samuele Ciambriello, d'intesa con l'osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale e il supporto della cooperativa "L’uomo e il legno", si terrà un importante momento di confronto e riflessione sul ruolo e la funzione della magistratura di sorveglianza.

Parteciperanno magistrati di sorveglianza, direttori di carceri, associazioni che si occupano di carceri, garanti, avvocati e si terrà dalle ore 9:30 alle 14:00 presso l’aula G. Siani dell’Isola F13 del centro direzionale di Napoli.

Dopo i saluti istituzionali di Massimiliano Manfredi (Presidente del Consiglio regionale della Campania), Patrizia Mirra (Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Napoli), Carlo Berdini (Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Campania) e Monica Amirante (ex Presidente Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza); ci sarà nella prima mattinata – sul tema “Magistratura di Sorveglianza, una nuova strada” - la relazione di Giovanni Maria Pavarin (già Magistrato di Sorveglianza e Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della provincia autonoma di Trento). Interverranno subito dopo Gianfranco Marcello (Direttore del carcere di Secondigliano), Claudia Nannola (Direttrice UEPE Napoli), Don Tonino Palmese (Garante dei detenuti Comune di Napoli), Elena Cimmino (Associazione "Il carcere possibile"), Maria Picardi (Magistrato di Sorveglianza di Napoli e membro del Comitato Esecutivo del Coordinamento Nazionale dei Magistrati di Sorveglianza), moderati da Alessandro Gargiulo (Membro dell'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale).

Il convegno sarà presieduto da Samuele Ciambriello, Garante Campano delle persone private della libertà personale.

La seconda mattinata sarà incentrata invece sul tema “Magistratura di Sorveglianza, tra sovraffollamento e tutela dei diritti”, introdotto da Fabio Gianfilippi (Magistrato di Sorveglianza di Spoleto) cui seguiranno i contributi di Giulia Russo (Direttrice della C. C. di Poggioreale), Piero Rossi (Garante dei detenuti della Regione Puglia), Paolo Conte (Presidente Antigone-Campania), Maria Rosaria Cardenuto (Membro dell'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale), Francesco Zaccaria (Coordinatore nazionale dell'Osservatorio Nazionale AIGA Carceri) e, a conclusione, Antonio Cairo (Magistrato di Sorveglianza di Napoli). Modera la seconda tavola rotonda Giuliana Trara Genoino (Membro dell'Osservatorio regionale sulle condizioni delle persone private della libertà personale).