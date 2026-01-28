Sorpreso a rubare in un'auto: bloccato e arrestato dalla polizia In manette un 38enne napoletano per furto aggravato e danneggiamento

La polizia ha arrestato un 38enne napoletano, per furto aggravato e danneggiamento. Gli agenti della sottosezione polizia ferroviaria di Torre Annunziata, nel transitare in via Galileo Ferraris, hanno notato un gruppo di persone che stavano tentando di bloccare il 38enne, indicandolo quale autore di un furto su un’auto.

I poliziotti, unitamente agli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di uno stereo e di arnesi atti allo scasso, occultati all’interno di uno zainetto, inoltre, gli operatori hanno accertato che, poco prima, l'uomo aveva danneggiato un’auto in sosta asportandone lo stereo.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.