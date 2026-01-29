Domenica al museo: ecco mostre e luoghi aperti a Palazzo Reale

Torna questo fine settimana l'appuntamento con 'Domenica al Museo'. L'iniziativa promossa ormai da tempo dal Ministero della Cultura, che consente l'ingresso gratuito nei siti storici e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.
Come sempre sono molteplici le proposte in Campania per un format che piace ai visitatori, facendo registrare un buon riscontro in tutti i luoghi della cultura: dai grandi attrattori ai siti più piccoli.
Per questa domenica Palazzo Reale e Villa Pignatelli a Napoli si preparano ad aprire le porte di alcuni dei luoghi iconici della città.
I siti e le mostre aperte
Saranno visibitali – spiegano dal sito di Piazza Plebiscito - l'appartamento di Etichetta, Presepe napoletano dalle collezioni di Banca Intesa e mostra "Le ceramiche dei Viceré. I reperti provenienti dal pozzo di Palazzo Vecchio": dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19.00. Ed ancora: il Museo della Fabbrica, Cortile d’Onore: 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); Androne delle Carrozze, mostra permanente “Palazzo Reale: danni di guerra e restauri. Una storia per immagini dal 1943 agli anni Cinquanta”: 9.00-19.00; Museo Caruso, 9.00-14.00 (ultimo ingresso alle ore 13.00).
“Come di consueto nelle giornate a ingresso gratuito, per motivi di sicurezza – ricordano da Palazzo Reale - il Giardino Pensile non è accessibile e non è visitabile l'installazione multimediale”.