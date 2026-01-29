Domenica al museo: ecco mostre e luoghi aperti a Palazzo Reale Il sito di piazza Plebiscito dettaglia iniziative e luoghi aperti per la domenica gratuita

Torna questo fine settimana l'appuntamento con 'Domenica al Museo'. L'iniziativa promossa ormai da tempo dal Ministero della Cultura, che consente l'ingresso gratuito nei siti storici e parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese.

Come sempre sono molteplici le proposte in Campania per un format che piace ai visitatori, facendo registrare un buon riscontro in tutti i luoghi della cultura: dai grandi attrattori ai siti più piccoli.

Per questa domenica Palazzo Reale e Villa Pignatelli a Napoli si preparano ad aprire le porte di alcuni dei luoghi iconici della città.

I siti e le mostre aperte

Saranno visibitali – spiegano dal sito di Piazza Plebiscito - l'appartamento di Etichetta, Presepe napoletano dalle collezioni di Banca Intesa e mostra "Le ceramiche dei Viceré. I reperti provenienti dal pozzo di Palazzo Vecchio": dalle 9 alle 20, ultimo ingresso ore 19.00. Ed ancora: il Museo della Fabbrica, Cortile d’Onore: 9.00 – 19.00 (ultimo ingresso ore 18.30); Androne delle Carrozze, mostra permanente “Palazzo Reale: danni di guerra e restauri. Una storia per immagini dal 1943 agli anni Cinquanta”: 9.00-19.00; Museo Caruso, 9.00-14.00 (ultimo ingresso alle ore 13.00).

“Come di consueto nelle giornate a ingresso gratuito, per motivi di sicurezza – ricordano da Palazzo Reale - il Giardino Pensile non è accessibile e non è visitabile l'installazione multimediale”.