Ancora un raid esplosivo in Campania: bancomat saltato in aria a Nola In azione la banda della marmotta

Ancora un raid esplosivo in Campania. La banda della marmotta è entrata in azione a Nola, facendo saltare in aria il bancomat dell'istituto di credito "Banca monte dei Paschi di Siena". Un boato tremendo ha svegliato i residenti in via Fonseca.

"E' stata una notte da incubo, uno spavento enorme". Erano da poco trascorse le 3.00 quando i malviventi sono entrati in azione. La carica esplosiva ha arrecato danni anche allo stabile dove ha sede anche la sala Bingo.

Un botto fortissimo che è stato avvertito anche a distanza. I resti della struttura smembrata sono stati sbalzati lungo la strada. Fortunatamente non si registrano feriti.

Non si sa al momento se i malviventi, si ipotizza un commando composto da più persone siano riusciti a portare via il bottino. Lo stabiliranno gli artificieri. Indagini sono in corso da parte delle forze dell'ordine.