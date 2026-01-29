Isola di Capri, sì all'area marina protetta Ok del Senato al Ddl, ora tocca alla Camera

Il Senato approva il Ddl sull'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri. Il Ddl passerà poi alla Camera per l'approvazione definitiva. La notizia è accolta con soddisfazione delle due amministrazioni di Capri ed Anacapri, ambientalisti e cittadini, che da tempo stanno portando avanti la battaglia per salvaguardare l'ecosistema marino in autonomia dalle altre aree marine limitrofe.

Per il sindaco di Capri Paolo Falco: "Un ulteriore importante passo in avanti per l'istituzione dell'area marina protetta dell'isola di Capri che vede finalmente riconosciuta la separazione da Punta Campanella con un autonomia gestionale per il cui riconoscimento abbiamo lavorato fin dall'inizio unitamente alla consigliera delegata Vanessa Ruocco".

Il sindaco di Anacapri sindaco Francesco Cerrotta in una sua nota ha sottolineato: "L'approvazione rappresenta una tappa fondamentale di un iter lungo e complesso, costruito attraverso interlocuzioni istituzionali, studi tecnici e momenti di confronto con il territorio, nel quale le amministrazioni comunali dell'isola hanno svolto un ruolo attivo e propositivo, insistendo con continuità sulla necessità di dotare Capri di uno strumento stabile di tutela e valorizzazione del proprio mare. Ora prosegue il percorso istituzionale, con l'obiettivo di arrivare a una Amp condivisa, efficace e capace di valorizzare l'identità ambientale dell'isola".