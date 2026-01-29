Quartieri Spagnoli: sorpresa con orologi preziosi e 80.000 euro in contanti La polizia denuncia una 21enne a Napoli

La polizia ha denunciato una 21enne napoletana per ricettazione. Gli agenti del commissariato Montecalvario, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della 21enne, dove hanno rinvenuto, ben occultati in un soppalco ricavato nella cucina, 26 orologi e un bracciale di noti marchi e quasi 80.000 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, di cui la donna non ha saputo giustificare la provenienza. Per tali motivi, è stata denunciata.