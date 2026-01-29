Napoli, Arenaccia: sorpreso con la droga e arrestato Nei guai un 21enne di Messina

La polizia ha arrestato un 21enne di Messina, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, hanno notato l'uomo con fare circospetto e a seguito di controllo lo hanno trovato in possesso di 14 involucri di cocaina del peso di circa 5 grammi e 230 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del 21enne, dove hanno rinvenuto: 3 buste contenenti circa 200 grammi di cocaina, un panetto e un pezzo di hashish del peso complessivo di circa 140 grammi, 5 bilancini di precisione, 2 coltelli con lama intrisa di sostanza stupefacente e materiale per il confezionamento della droga.