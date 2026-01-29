Acerra, sorpresi a cedere droga: arrestate due persone Manette ai polsi di un 20enne ed un 34enne

La polizia ha arrestato un 20enne ed un 34enne, entrambi di Acerra, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del commissariato di Acerra, hanno notato due persone ferme nei pressi di uno stabile. In quei frangenti, uno di essi, dopo aver prelevato qualcosa da una busta poco distante, l’ha consegnata ad una persona in cambio di denaro. Quest’ultima si è poi allontanata frettolosamente. L’altro invece, svolgeva funzioni di “vedetta”.

Preso atto di quanto riscontrato, i poliziotti sono prontamente intervenuti e bloccato i due indagati, trovando uno di essi in possesso di circa 50 euro, evidente provento dell’attività delittuosa. Inoltre, gli operatori hanno recuperato la busta al cui interno hanno rinvenuto 10 stecche di hashish per un peso complessivo di circa 21 grammi e 16 dosi contenenti 4 grammi circa di cocaina. Per tali motivi, gli indagati sono stati arrestati.