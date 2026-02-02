Manfredi: spiaggia di San Giovanni a Teduccio, la bonifica va avanti Il sindaco: restituiremo ai cittadini un litorale pulito, sicuro e accessibile a tutti

"Sono in corso le bonifiche della spiaggia di San Giovanni a Teduccio, un intervento fondamentale che permetterà di restituire ai cittadini una spiaggia pulita, sicura e finalmente accessibile a tutti". A dirlo, in un video sui social, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che mostra le attività in corso.

"Questo intervento è parte di un progetto più ampio - spiega il primo cittadino - la restituzione della balneabilità di un tratto di costa strategico per Napoli. Un percorso complesso, che procede passo dopo passo anche grazie ai lavori portati avanti da Abc per garantire la qualità delle acque. È un lavoro lungo e continuo, ma necessario. Perché significa ridare valore a luoghi rimasti esclusi per troppo tempo e costruire un nuovo rapporto tra la città e il suo mare. Napoli torna ad affacciarsi sul mare con tre lungomari: Bagnoli, il lungomare storico di via Caracciolo e San Giovanni a Teduccio. Un patrimonio che cresce e che appartiene a tutti", conclude Manfredi.