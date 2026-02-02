Sant'Antonio Abate e Gragnano: Ragazzi nella lente dei controlli dei carabinieri Il bilancio è di tre persone denunciate

Ha 18 anni e deve rispondere di guida senza patente e possesso illecito di armi. Quando i carabinieri lo hanno fermato a bordo di una fiat 500 X, il ragazzo ha detto di non aver mai conseguito la patente. I militari hanno perquisito l’auto e trovato nel vano porta oggetti una pistola scacciacani calibro 9 senza il tappo rosso e l’estremità della canna visibilmente manomessa. L’arma, sequestrata, aveva anche il caricatore con all’interno 3 proiettili.



Hanno invece 20 anni gli altri due ragazzi denunciati. Il primo perché guidava senza aver mai conseguito la patente. Il secondo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico.