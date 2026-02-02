Strage Crans Montana: movida e locali nel mirino dei carabinieri in Campania Sospesa l'attività di una discoteca a Napoli

La strage di Crans Montana e i controlli delle forze dell'ordine in Campania. Nel mirino dei carabinieri la movida e i locali notturni in centro a Napoli.

Pub, discoteche e locali che devono rispettare le regole sulla sicurezza per evitare tragedie. I carabinieri della compagnia Napoli Centro insieme agli agenti della polizia locale hanno controllato un locale notturno di via Nazario Sauro 21.

Nella discoteca c’erano 293 persone a fronte della capienza massima di 130. L’attività è stata sequestrata.

Controlli anche nei locali di vicoletto Belledonne. Denunciati il titolare e una dipendente di un locale sorpresi a somministrare superalcolici a dei 14enni.



Non sono mancati i parcheggiatori abusivi recidivi: due le persone denunciate. Sono 7 i ragazzi segnalati alla prefettura perché assuntori di droga mentre sono 36 le sanzioni al codice della strada su 37 veicoli controllati con 7 scooter sequestrati.

Un'attività quella disposta dal comando provinciale di Napoli, che non cesserà minimamente.