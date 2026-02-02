Napoli, ecco Alisson Santos: a Villa Stuart per le visite, poi la firma A Roma anche Di Lorenzo per ulteriori esami al ginocchio

Il Napoli abbraccia Alisson Santos. L’esterno offensivo brasiliano in mattinata è atterrato a Roma, destinazione Villa Stuart, per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma.

Contratto di 4 anni e mezzo, arriva in prestito dallo Sporting Lisbona con diritto di riscatto per un operazione che complessivamente si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Gli azzurri hanno incontrato il classe 2002, nella sfida di ottobre contro lo Sporting al Maradona quando è sceso in campo per 23 minuti. Il brasiliano è risultato decisivo nell'ultimo turno contro l'Athletic Bilbao, regalando ai lusitani l'accesso diretto agli ottavi di Champions.

A Villa Stuart oggi anche Giovanni Di Lorenzo per sostenere ulteriori esami al ginocchio dopo il brutto infortunio subito contro la Fiorentina. Il capitano del Napoli è entrato con le stampelle per il problema al ginocchio, che sembra essere però meno grave di quanto si pensasse subito dopo l’infortunio sabato sera.

Il Napoli nella giornata di ieri aveva diffuso un comunicato nel quale precisava che il capitano aveva svolto presso il Pineta Grande Hospital, esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo di secondo grado al ginocchio sinistro".

Intanto Conte sabato a Genova potrebbe recuperare due pedine. Rientreranno Mazzocchi e Rrhamani. Poi comincerà il conto alla rovescia per Politano, Gilmour e Frank Anguissa.